«Трактор» упустил верную победу в Сочи

Челябинцы трижды вели в счёте по ходу встречи, но проиграли третий период и весь матч 3:4. Шайбы у «чёрно-белых» забросили Егор Фатеев, Никита Тертышный и Александр Шаров.

По сравнению с неудачной встречей с «Ладой», в составе произошло лишь два изменения. В центр первого звена поднят Семён Дер-Аргучинцев, а капитан команды Сергей Калинин отправился в третью тройку. Также Сергея Мыльникова в воротах заменил Зак Фукале.

Челябинцы бодро начали эту встречу. Сразу стало очевидно, что команда перешла на более динамичный и компактный хоккей, нежели в прошлом матче. Уже на второй минуте Егор Фатеев оказался самым быстрым на пятаке «Сочи» и открыл счёт. Также обе команды несколько раз попадали в каркас ворот, но голов до перерыва больше не случилось.

Во втором периоде «Сочи» сумел выровнять игру и даже отыгрался в большинстве. Сергей Попов реализовал лишнего на 31-й минуте. Но в самом конце периода большинство реализовал и «Трактор»: сработала связка Антона Бурдасова и Никиты Тертышного. Для Тертышного этот гол стал первым в нынешнем сезоне.

Развязка случилась в третьем периоде, который стал бенефисом 18-летнего таланта «Сочи» Матвея Мичкова. Нападающий реализовал два момента, возникших из ниоткуда. На 42-й минуте он воспользовался грубой ошибкой Семёна Дер-Аргучинцева. После этого в меньшинстве Александр Шаров забил свою первую шайбу в сезоне и в третий раз выв, а на последней минуте всё тот же Матвей Мичков поставил точку в игре.

Итог — тяжёлое поражение «Трактора» 3:4. В шестой раз в девяти матчах «Трактор» проиграл решающий третий период. Несмотря на очевидные изменения в игре, результат для «чёрно-белых» вновь отрицательный. Уже 23 сентября команда Анвара Гатиятулина сыграет в Москве со «Спартаком». Челябинцам необходимо во что бы то ни стало прерывать свою серию поражений.