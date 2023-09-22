Минское «Динамо» прервало пятиматчевую серию поражений, обыграв «Витязь»
Минское «Динамо» прервало пятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Витязь».
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Минское «Динамо» прервало пятиматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Витязь».
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Минское «Динамо» переиграло подмосковный «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в Минске в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Роман Горбунов (19-я минута), Сэм Энес (28) и Владислав Кодола (56). У гостей отличились Станислав Яровой (16) и Илья Аркалов (52).
Минская команда прервала серию из пяти поражений подряд, «Витязь» проиграл в седьмом матче подряд. На счету подмосковной команды только одна победа в 10 проведенных матчах нового сезона.