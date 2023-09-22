Минское «Динамо» прервало пятиматчевую серию поражений, обыграв «Витязь»

Встреча, прошедшая в Минске в пятницу, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Роман Горбунов (19-я минута), Сэм Энес (28) и Владислав Кодола (56). У гостей отличились Станислав Яровой (16) и Илья Аркалов (52).