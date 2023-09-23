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12:47 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» обыграло «Адмирал» и одержало седьмую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 23 сентября. Московское «Динамо» в гостях со счетом 5:4 обыграло владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Фетисов-Арене» в присутствии 5 670 зрителей.

Адмирал
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (25-я и 49-я минуты), Павел Кудрявцев (30), Иван Муранов (43) и Эрик О’Делл (58). У «Адмирала» отличились Александр Шевченко (34), Егор Никитин (53) и Алексей Соловьев (58, 60).

«Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ. Рекордом клуба является победная серия из 10 матчей в сезоне-2019/20.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 16 очков в 10 играх. «Адмирал» идет на 11-м месте Восточной конференции с 6 очками после 8 встреч. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью» 25 сентября, «Адмирал» в этот же день примет петербургский СКА.

В другом матче игрового дня СКА на выезде обыграл хабаровский «Амур» (4:0). Дебютные шайбы в составе петербургской команды забросил американский нападающий Алекс Гальченюк, который подписал двухлетний контракт с клубом в конце августа. Он оформил дубль. В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо», за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

Адмирал
4:5
0:0, 1:2, 3:3
Динамо М
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