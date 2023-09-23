«Динамо» обыграло «Адмирал» и одержало седьмую победу подряд в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Джордан Уил (25-я и 49-я минуты), Павел Кудрявцев (30), Иван Муранов (43) и Эрик О’Делл (58). У «Адмирала» отличились Александр Шевченко (34), Егор Никитин (53) и Алексей Соловьев (58, 60).

«Динамо» одержало седьмую победу подряд в КХЛ. Рекордом клуба является победная серия из 10 матчей в сезоне-2019/20.

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, подопечные Алексея Кудашова набрали 16 очков в 10 играх. «Адмирал» идет на 11-м месте Восточной конференции с 6 очками после 8 встреч. В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с новосибирской «Сибирью» 25 сентября, «Адмирал» в этот же день примет петербургский СКА.