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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Дебютный гол Гальченюка в КХЛ принёс победу СКА в матче с «Амуром»

В Хабаровске прошёл очередной матч КХЛ, в котором «Амур» принимал СКА.

Амур
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Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Во втором периоде матча дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий СКА Алекс Гальченюк с передач Владимира Алистрова и Сергея Толчинского в большинстве. Свой первый гол в КХЛ американский форвард забил в девятой игре. В третьем периоде форвард оформил дубль, доведя количество своих очков в КХЛ до четырёх. Отметим «сухой» матч голкипера петербургских армейцев Артемия Плешкова.

СКА одержал вторую победу подряд, после того как клуб закончил пятиматчевую серию поражений. Сегодняшняя игра с «Амуром» является первой в шестиматчевой выездной серии петербургской команды. «Амур» потерпел третье домашнее поражение кряду.

Амур
0:4
0:1, 0:1, 0:2
СКА
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