Дебютный гол Гальченюка в КХЛ принёс победу СКА в матче с «Амуром»

Во втором периоде матча дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий СКА Алекс Гальченюк с передач Владимира Алистрова и Сергея Толчинского в большинстве. Свой первый гол в КХЛ американский форвард забил в девятой игре. В третьем периоде форвард оформил дубль, доведя количество своих очков в КХЛ до четырёх. Отметим «сухой» матч голкипера петербургских армейцев Артемия Плешкова.