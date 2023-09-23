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16:39 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел очередное поражение в КХЛ

ХК «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил на выезде «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сибирь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

На четвертой минуте Павел Гоголев распечатал ворота «Барыса». Однако на 16-й минуте Райли Барбер сравнял счет.

Во втором периоде Иван Климович, отличившись на 33-й минуте, вывел «Сибирь» вперед.

В заключительном периоде команды совместными усилиями забросили три шайбы. На 45-й минуте Энди Андреофф увеличил отрыв «Сибири», а на 51-й Райли оформил дубль.

Окончательный результат на последней минуте установил Тэйлор Бек.

25 сентября «Барыс» сыграет на выезде с «Нефтехимиком». Отметим, что столичный клуб в текущем сезоне выиграл два матча в «регулярке» КХЛ и проиграл семь встреч.

Сибирь
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Барыс
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