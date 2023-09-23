«Барыс» потерпел очередное поражение в КХЛ

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.

На четвертой минуте Павел Гоголев распечатал ворота «Барыса». Однако на 16-й минуте Райли Барбер сравнял счет.

Во втором периоде Иван Климович, отличившись на 33-й минуте, вывел «Сибирь» вперед.

В заключительном периоде команды совместными усилиями забросили три шайбы. На 45-й минуте Энди Андреофф увеличил отрыв «Сибири», а на 51-й Райли оформил дубль.

Окончательный результат на последней минуте установил Тэйлор Бек.