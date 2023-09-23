«Барыс» потерпел очередное поражение в КХЛ
ХК «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил на выезде «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» в рамках регулярного чемпионата КХЛ уступил на выезде «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев льда.
На четвертой минуте Павел Гоголев распечатал ворота «Барыса». Однако на 16-й минуте Райли Барбер сравнял счет.
Во втором периоде Иван Климович, отличившись на 33-й минуте, вывел «Сибирь» вперед.
В заключительном периоде команды совместными усилиями забросили три шайбы. На 45-й минуте Энди Андреофф увеличил отрыв «Сибири», а на 51-й Райли оформил дубль.
Окончательный результат на последней минуте установил Тэйлор Бек.
25 сентября «Барыс» сыграет на выезде с «Нефтехимиком». Отметим, что столичный клуб в текущем сезоне выиграл два матча в «регулярке» КХЛ и проиграл семь встреч.