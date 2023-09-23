ХК «Сибирь» обыграл казахстанский «Барыс» со счетом 4:2

На «Сибирь-Арене» в Новосибирске в рамках регулярного Фонбет чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялся матч между новосибирской командой «Сибирь» и гостями из Казахстана, клубом «Барыс».

Матч завершился победой хозяев льда со счётом 4:2.

Чешский нападающий «Барыса» Рудольф Червены совершил свой дебют за казахстанский клуб. В ходе матча он получил пятиминутный штраф за удар коленом капитана «Сибири» Егора Аланова. Этот момент стал одним из ключевых в игре, так как «Сибирь» смогла использовать преимущество численности и забила шайбу, создав счет 2:1 в пользу хозяев.

За «Сибирь» отличились Павел Гоголев, Иван Климович и Энди Андреофф, а за «Барыс» дублем отметился Райли Барбер. В концовке матча, когда гости решили рискнуть и вывести своего вратаря из ворот, шайбу в пустые ворота «Барыса» забросил Тейлор Бек, закрепив победу «Сибири».

Ранее Сиб.фм сообщало, что ХК «Сибирь» и «Нефтехимик» обменялись нападающими.