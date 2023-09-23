«Трактор» потерпел третье поражение подряд

В Москве «чёрно-белые» в овертайме уступили «Спартаку» 2:3. Кроме Рыкова у гостей отличился Антон Бурдасов.

Тренеры всерьёз перетряхнули состав челябинцев после сочинского фиаско. В центр первого звена вернулся Сергей Калинин, а Семён Дер-Аргучинцев сместился на фланг. Никита Сошников опустился в третье звено, которое центрил Егор Фатеев. Никита Тертышный снова оказался вне заявки. Более того, появилась информация, что игрок запросил обмен в другой клуб. Его место на краю второго звена, после отличного старта сезона в ВХЛ, занял 18-летний Александр Рыков. Артём Шварев оказался 13-м нападающим. В защите отсутствовал Роберт Хэмилтон. Его место в первой паре закрыл Виктор Антипин, а в третьей паре впервые в сезоне вышел Александр Шепелев. Место в воротах снова занял Зак Фукале, а вот его дублёром впервые в КХЛ оказался Никита Подскребалин.

«Трактор» в своём стиле достаточно активно начал встречу и в концовке первого периода даже открыл счёт. Владимир Ткачев создал великолепный момент для Александра Рыкова, и челябинский фрешмен открыл счёт своим голам в КХЛ.

Во втором периоде «Спартак» отыгрался. Необязательное удаление Никиты Сошникова за фол в атаке, точным броском реализовал легионер москвичей Шейн Принс.

На самом старте третьего периода «Трактор» пропустил в большинстве. Зак Фукале допустил нелепую ошибку и подарил дубль Шейну Принсу. К счастью, челябинцы почти сразу отыгрались. Антон Бурдасов воспользовался на сей раз нерасторопностью уже вратаря хозяев Патрика Рибара. На этом ошибки вратарей не иссякли, но результативных среди них не было. Игра перешла в овертайм.

Большую часть дополнительной пятиминутки «Трактор» контролировал игру, но ошибся в концовке. Антон Бурдасов заработал удаление, а Павел Порядин с пятака забросил победную шайбу.

Итог — поражение «Трактора» в овертайме 2:3, которое становится третьим подряд. Челябинский клуб, очевидно, так и не смог преодолеть проблемы прошлого сезона и вновь погружается в игровой кризис. Есть большие вопросы к тренерскому штабу Анвара Гатиятулина по организации игры, на которые ответов пока не находится. Следующий матч «Трактор» проведёт 25 сентября в Тольятти против «Лады».