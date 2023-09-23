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23 сентября, источник: Vesti.kz

Скабелка прокомментировал поражение «Барыса» в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz. «Барыс» уступил в Новосибирске со счетом 4:2.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

«Боевой хороший матч, хотя начало не самое активное. С обеих сторон, долго входили в игру. Со второго периода хоккей более динамичный. Удаления нас подвели, они были дешевые. Одни и те же же игроки выходили на меньшинство. Паскуале — пока не тот Паскуале, которого мы все знаем. Меня это, конечно, беспокоит. Такие периоды у него были и раньше, сентябрь Эдди не всегда удается. Только ситуация в турнирном плане была попроще. Я бы предпочел, чтобы мы продолжили реализовывать большинство, но при этом подтянули дисциплину и наладить игру в обороне. Многовато пропускаем в меньшинстве. Пятиминутное удаление Червены, конечно, связано с отсутствием у него игровой практики. Можно сказать, что он сыграл с колес. Он не такой игрок, чтобы так безрассудно идти в отбор шайбы», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

25 сентября «Барыс» сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Отметим, что столичный клуб в текущем сезоне выиграл два матча в «регулярке» КХЛ и проиграл семь встреч.

Сибирь
4:2
1:1, 1:0, 2:1
Барыс
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