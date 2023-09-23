Скабелка прокомментировал поражение «Барыса» в КХЛ

«Боевой хороший матч, хотя начало не самое активное. С обеих сторон, долго входили в игру. Со второго периода хоккей более динамичный. Удаления нас подвели, они были дешевые. Одни и те же же игроки выходили на меньшинство. Паскуале — пока не тот Паскуале, которого мы все знаем. Меня это, конечно, беспокоит. Такие периоды у него были и раньше, сентябрь Эдди не всегда удается. Только ситуация в турнирном плане была попроще. Я бы предпочел, чтобы мы продолжили реализовывать большинство, но при этом подтянули дисциплину и наладить игру в обороне. Многовато пропускаем в меньшинстве. Пятиминутное удаление Червены, конечно, связано с отсутствием у него игровой практики. Можно сказать, что он сыграл с колес. Он не такой игрок, чтобы так безрассудно идти в отбор шайбы», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.