Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
Торпедо
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Салават Юлаев
42
Хоккей. КХЛ
25.09
Адмирал
СКА
Хоккей. КХЛ
25.09
Сибирь
Динамо М
Хоккей. КХЛ
25.09
Автомобилист
Авангард
Хоккей. КХЛ
25.09
Лада
Трактор
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
17:10
Динамо Мн
Торпедо
34
17:00
Ак Барс
Салават Юлаев
42
23.09
Нефтехимик
Авангард
ОТ
21
23.09
Локомотив
ЦСКА
12
23.09
Северсталь
Металлург Мг
Б
54
23.09
Лада
Куньлунь РС
51
23.09
Сибирь
Барыс
42
23.09
Спартак
Трактор
ОТ
32
Хоккей. КХЛ. Все результаты
19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» во втором «Зеленом дерби» в сезоне КХЛ

КАЗАНЬ, 24 сен — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ак Барс
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (4-я минута), Кирилл Петров (27), Илья Сафонов (30) и Никита Евсеев (56). У гостей отличились Вячеслав Лещенко (42) и Динар Хафизуллин (44). На 59-й минуте «Ак Барс» заменил голкипера Тимура Билялова на Артура Ахтямова.

Всего в нынешнем сезоне запланировано шесть «Зеленых дерби». В первом, которое прошло 14 сентября в Уфе, со счетом 3:2 победу одержал «Салават Юлаев».

«Ак Барс» набрал 14 очков в девяти матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 10 очками располагается на седьмой строчке. В следующем матче казанцы 26 сентября на выезде сыграют против минского «Динамо», уфимцы днем позднее примут челябинский «Трактор».

В другом матче дня нижегородское «Торпедо» со счетом 4:3 на выезде победило минское «Динамо».

Ак Барс
4:2
1:0, 2:0, 1:2
Салават Юлаев
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Символ надежды, которой уже нет'. Душераздирающее выступление Туктамышевой
Красоты — на сто, вульгарности — ноль. Валиева открылась в новом стиле
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь