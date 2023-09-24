«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» во втором «Зеленом дерби» в сезоне КХЛ

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:2 (1:0, 2:0, 1:2) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Станислав Галиев (4-я минута), Кирилл Петров (27), Илья Сафонов (30) и Никита Евсеев (56). У гостей отличились Вячеслав Лещенко (42) и Динар Хафизуллин (44). На 59-й минуте «Ак Барс» заменил голкипера Тимура Билялова на Артура Ахтямова.

Всего в нынешнем сезоне запланировано шесть «Зеленых дерби». В первом, которое прошло 14 сентября в Уфе, со счетом 3:2 победу одержал «Салават Юлаев».

«Ак Барс» набрал 14 очков в девяти матчах и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев» с 10 очками располагается на седьмой строчке. В следующем матче казанцы 26 сентября на выезде сыграют против минского «Динамо», уфимцы днем позднее примут челябинский «Трактор».