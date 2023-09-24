Хоккеисты минского «Динамо» отыграли дефицит в три шайбы, но уступили «Торпедо»

В третьем матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Западной конференции — нижегородское «Торпедо». По ходу стартовой трети минчане трижды оставались вчетвером, но отстоять свои ворота в меньшинстве удалось только раз: на перерыв гости ушли, ведя 2:0. Во втором периоде команды обменялись голами, в составе «Динамо» отличился Арсений Бринкманн. В заключительной 20-минутке «зубры» сумели отыграться благодаря усилиям Ника Меркли и Романа Горбунова, но шайба белорусского защитника нижегородцев Даниила Бокуна принесла «Торпедо» победу со счетом 4:3.