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20:44 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» отыграли дефицит в три шайбы, но уступили «Торпедо»

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели очередное поражение в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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Источник: БЕЛТА

В третьем матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Западной конференции — нижегородское «Торпедо». По ходу стартовой трети минчане трижды оставались вчетвером, но отстоять свои ворота в меньшинстве удалось только раз: на перерыв гости ушли, ведя 2:0. Во втором периоде команды обменялись голами, в составе «Динамо» отличился Арсений Бринкманн. В заключительной 20-минутке «зубры» сумели отыграться благодаря усилиям Ника Меркли и Романа Горбунова, но шайба белорусского защитника нижегородцев Даниила Бокуна принесла «Торпедо» победу со счетом 4:3.

Это поражение стало для минчан шестым в девяти матчах сезона. Следующий поединок «Динамо» проведет 26 сентября, в гости к нашей команде приедет казанский «АК Барс».

Динамо Мн
3:4
0:2, 1:1, 2:1
Торпедо
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