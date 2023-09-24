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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Иногда надо быть дураком и просто выбросить шайбу». Квартальнов — об игре «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвёл итог матча с «Торпедо» (3:4).

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Источник: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ХК "ДИНАМО-МИНСК"

"Остаются проблемы при игре в меньшинстве. Пропустили дважды в неравных составах. Но дальше вернулись в игру [со счёта 0:3]. К сожалению, сразу же после нашего третьего гола пропустили. Обычно такие матчи [после камбэка] выигрываются. Но всё перевернулось.

Может, есть и моя ошибка. Мы играли в три звена. Но при счёте 2:3 четвёртое звено вышло и неплохо сыграло. Предупреждали их. Но сразу после вбрасывания пошла атака, она и решила исход матча — со счёта 3:4 мы не отыгрались.

Почему штрафы хватают легионеры, которые должны быть лидерами команды? Вы правы на сто процентов. Но сегодня чуть-чуть другая ситуация. У нас было много игры в большинстве. Если при игре «5×3» игрок [соперника] выходит один на один с вратарём. Эти вещи мы можем контролировать? Если при игре «5×4» ещё два таких выхода… Эти вещи мы можем контролировать? Мы не можем делать такие подарки сопернику. Надо самим забивать. А у нас всего один гол в большинстве. Это очень мало.

Как оценить игру Егора Вельмакина? Было пять выходов один на один с вратарём. Пропустил лишь однажды. Считаю, что Егор хорошо действовал, держал нас в игре. А команда допускала глупые ошибки. Вратарь подтащил. Когда мальчишка только начинает, ему надо помочь. Нам он помог. Мы ему не помогли. В этом и разница.

Будут ли меры по отношению к легионерам, которые должны быть лидерами? Какие меры? Я всегда говорю: игровое время — самое ценное для хоккеиста. Его надо ценить. И играть. А не так относиться к большинству… Надо больше ответственности иметь перед командой, руководством, страной. Здесь есть вопросы.

Мы очень хотим забивать первыми. Но в последних играх пропускаем первыми. Некоторые ребята, к сожалению, после пропущенной шайбы плывут. Надо уметь забывать ошибки и играть дальше. Следующая смена должна быть ещё сильнее. Если надо — сыграть очень просто. Иногда надо быть дураком, и просто выбросить шайбу, чтобы не стать дураком в конечном итоге. И, конечно, хоккей — это игра в один. Стыковая борьба важна. Можно любую тактику ставить. Но нужен характер«, — цитирует Квартальнова пресс-служба “Динамо”.

Динамо Мн
3:4
0:2, 1:1, 2:1
Торпедо
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