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18:23 (мск), источник: ТАСС

«Сибирь» прервала семиматчевую победную серию московского «Динамо» в КХЛ

ТАСС, 25 сентября. Новосибирская «Сибирь» одержала победу над московским «Динамо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «Сибирь-Арене» в присутствии 10 317 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Сушко (17-я минута), Николай Прохоркин (35) и Динар Хамидуллин (40). У проигравших дважды отличился Максим Джиошвили (8, 32).

«Сибирь» прервала победную серию «Динамо» из семи матчей. В предыдущий раз бело-голубые терпели поражение 7 сентября в домашней встрече с магнитогорским «Металлургом» (3:5).

«Динамо» провело 3500-й матч в высшем дивизионе чемпионата страны. Первая шайба Джиошвили стала 2500-й, забитой московской командой в регулярных чемпионатах КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Сибирь» поднялась на четвертое место, набрав 13 очков в 10 матчах. «Динамо» сохраняет лидерство на Западе, имея в активе 16 очков после 11 встреч. В следующем матче «Сибирь» 27 сентября примет петербургский СКА, «Динамо» 29 сентября примет омский «Авангард».

Ранее в понедельник СКА в гостях обыграл владивостокский «Адмирал» со счетом 2:1.

Сибирь
3:2
1:1, 2:1, 0:0
Динамо М
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