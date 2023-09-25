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21:57 (мск), источник: Vesti.kz

Камбэком завершился матч «Барыса» с аутсайдером КХЛ

ХК «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретился на выезде с «Нефтехимиком», сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч в Нижнекамске завершился со счетом 6:5 в пользу «Барыса».

Барыс
НефтехимикКХЛ: таблица и календарь
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Источник: ХК "Барыс"

Первое взятие ворот в матче на 12-й минуте организовали хозяева льда. Автором гола стал Рафаэль Бикмуллин. Форвард астанчан Понтус Оберг на 13-й минуте сравнял счет. Впрочем, уже через две минуты Александр Дергачев во второй раз вывел «Нефтехимик» вперед.

На 26-й минуте Оберг восстановил равновесие. На 29-й минуте Кирилл Савицкий забросил третью шайбу «Барыса». В дебюте третьего периода Дергачев и Бикмуллин организовали две шайбы и склонили чашу весов в пользу хозяев льда. Однако Оберг на 44-й забросил четвертую шайбу астанчан.

В середине заключительного периода Евгений Митякин вновь вывел «Нефтехимик» вперед, а Самат Данияр перевел игру в овертайм. Победу «Барысу» в дополнительное время принес Райли Барьер.

Команды встречались 18 сентября в Астане и тогда подопечные Андрея Скабелки победили со счетом 8:0.

28 сентября «Барыс» примет на своем льду «Адмирал».

Нефтехимик
5:6ОТ
2:1, 0:2, 3:2
Барыс
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