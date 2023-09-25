Камбэком завершился матч «Барыса» с аутсайдером КХЛ
ХК «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретился на выезде с «Нефтехимиком», сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч в Нижнекамске завершился со счетом 6:5 в пользу «Барыса».
ХК «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ встретился на выезде с «Нефтехимиком», сообщает корреспондент Vesti.kz. Матч в Нижнекамске завершился со счетом 6:5 в пользу «Барыса».
Первое взятие ворот в матче на 12-й минуте организовали хозяева льда. Автором гола стал Рафаэль Бикмуллин. Форвард астанчан Понтус Оберг на 13-й минуте сравнял счет. Впрочем, уже через две минуты Александр Дергачев во второй раз вывел «Нефтехимик» вперед.
На 26-й минуте Оберг восстановил равновесие. На 29-й минуте Кирилл Савицкий забросил третью шайбу «Барыса». В дебюте третьего периода Дергачев и Бикмуллин организовали две шайбы и склонили чашу весов в пользу хозяев льда. Однако Оберг на 44-й забросил четвертую шайбу астанчан.
В середине заключительного периода Евгений Митякин вновь вывел «Нефтехимик» вперед, а Самат Данияр перевел игру в овертайм. Победу «Барысу» в дополнительное время принес Райли Барьер.
Команды встречались 18 сентября в Астане и тогда подопечные Андрея Скабелки победили со счетом 8:0.
28 сентября «Барыс» примет на своем льду «Адмирал».