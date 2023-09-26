Свердловский «Автомобилист» обыграл омский «Авангард» со счетом 5:1 в матче КХЛ

Со счетом 5:1 в матче КХЛ омский «Авангард» обыграл свердловский «Автомобилист». Встреча состоялась на выезде 25 сентября.

Счет открыли омичи, но им это не помогло в рамках самого матча. Первая и единственная шайба от Дениса Венгрыжановского позволила «ястребам» не допустить «сухого» итога.

Напомним, что это уже третья игра «Авангарда» на выезде, и все три проигрыша. В пятницу, 29 сентября, омичи встретятся с московским «Динамо».