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07:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Свердловский «Автомобилист» обыграл омский «Авангард» со счетом 5:1 в матче КХЛ

Счет был открыт «ястребами».

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Источник: ХК «Авангард»

Со счетом 5:1 в матче КХЛ омский «Авангард» обыграл свердловский «Автомобилист». Встреча состоялась на выезде 25 сентября.

Счет открыли омичи, но им это не помогло в рамках самого матча. Первая и единственная шайба от Дениса Венгрыжановского позволила «ястребам» не допустить «сухого» итога.

Напомним, что это уже третья игра «Авангарда» на выезде, и все три проигрыша. В пятницу, 29 сентября, омичи встретятся с московским «Динамо».

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