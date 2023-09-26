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08:15 (мск), источник: dostup1.ru

Лидер «Востока» магнитогорский «Металлург» на выезде крупно уступил «Локомотиву»

Встреча в Ярославле 25 сентября завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

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Хоккейный «Металлург» (Магнитогорск, Челябинская область) крупно уступил «Локомотиву» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — встреча в Ярославле 25 сентября завершилась со счетом 4: в пользу хозяев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

У «железнодорожников» забили Рушан Рафиков (38:42, 5×4), Максим Березкин (49:56) и оформивший дубль Павел Красковский (52:01 и 59:59, en).

Автором единственной шайбы среди подопечных Андрея Разина стал Михаил Грасс (54:19).

Это второй проигрыш «Металлурга» подряд, впрочем, с 11 очками команда остается одним из лидеров чемпионата.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» в Мытищах сыграет с «Куньлунем» на льды арены «Мытищи» 27 сентября.

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