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22:14 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ак Барс» в домашнем матче чемпионата КХЛ

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали волевую победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
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В четвертом матче первой домашней серии сезона подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Восточной конференции КХЛ — казанский «Ак Барс». Доказать статус фаворитов гости решили незамедлительно, отправив шайбу в ворота голкипера «зубров» Дилана Фергюсона уже на 38-й секунде встречи. Впрочем, хозяева льда отыгрались всего три минуты спустя, причем сделав это в меньшинстве: голом отметился капитан минчан Андрей Стась.

На первый перерыв лидерами ушли все же хоккеисты казанского клуба — 2:1, но в середине второго периода форвард «зубров» Джемел Смит снова восстановил равенство на табло. Затем динамовцы трижды подряд получили возможность поиграть в большинстве, но своими шансами так и не воспользовались. Заключительная 20-минутка проходила с подавляющим преимуществом игроков «Динамо», и за две минуты до сирены один из множества бросков наконец оказался голевым — победу минчанам со счетом 3:2 принес Коди Керран.

Благодаря этому успеху динамовцы сократили отставание от восьмерки сильнейших Западной конференции до одного пункта: сейчас «зубры» 9-е с десятью баллами. Далее подопечных Квартальнова ожидает встреча с тольяттинской «Ладой», которая набирает очки уже восемь матчей кряду, благодаря чему идет третьей на Востоке. Пятый домашний поединок «зубров» на «Минск-Арене» пройдет в субботу, 30 сентября, и стартует в 17.10.

Динамо Мн
3:2
1:2, 1:0, 1:0
Ак Барс
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