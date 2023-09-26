Хоккеисты минского «Динамо» обыграли «Ак Барс» в домашнем матче чемпионата КХЛ

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В четвертом матче первой домашней серии сезона подопечные Дмитрия Квартальнова принимали одного из лидеров Восточной конференции КХЛ — казанский «Ак Барс». Доказать статус фаворитов гости решили незамедлительно, отправив шайбу в ворота голкипера «зубров» Дилана Фергюсона уже на 38-й секунде встречи. Впрочем, хозяева льда отыгрались всего три минуты спустя, причем сделав это в меньшинстве: голом отметился капитан минчан Андрей Стась.

На первый перерыв лидерами ушли все же хоккеисты казанского клуба — 2:1, но в середине второго периода форвард «зубров» Джемел Смит снова восстановил равенство на табло. Затем динамовцы трижды подряд получили возможность поиграть в большинстве, но своими шансами так и не воспользовались. Заключительная 20-минутка проходила с подавляющим преимуществом игроков «Динамо», и за две минуты до сирены один из множества бросков наконец оказался голевым — победу минчанам со счетом 3:2 принес Коди Керран.