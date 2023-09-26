ЦСКА потерпел седьмое поражение в 11 матчах сезона КХЛ

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (11-я минута) и Александр Скоренов (16). У хозяев отличился Максим Соркин (34).

«Северсталь» поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах. ЦСКА, потерпевший седьмое поражение в 11 играх нового сезона КХЛ, с девятью очками располагается на десятой строчке. В следующем матче череповчане 28 сентября примут столичный «Спартак», армейцы в тот же день дома сыграют против «Сочи».