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22:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА потерпел седьмое поражение в 11 матчах сезона КХЛ

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости. Череповецкая «Северсталь» обыграла ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

ЦСКАКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Адам Лишка (11-я минута) и Александр Скоренов (16). У хозяев отличился Максим Соркин (34).

«Северсталь» поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах. ЦСКА, потерпевший седьмое поражение в 11 играх нового сезона КХЛ, с девятью очками располагается на десятой строчке. В следующем матче череповчане 28 сентября примут столичный «Спартак», армейцы в тот же день дома сыграют против «Сочи».

В другом матче дня «Спартак» на своем льду уступил «Сочи» со счетом 1:3. Команда из Краснодарского края одержала шестую победу подряд.

ЦСКА
1:2
0:2, 1:0, 0:0
Северсталь
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