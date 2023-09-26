«Я скоро превращусь в попугая». Квартальнов — о том, что «Динамо» пропускает первыми

"Сегодня мы опять отыгрывались, а хотелось бы повести в счёте. Играли с хорошим соперником, ошибки были. Но понравилась наша целостность. Два раза оставались втроём против пятерых, да ещё и против такой команды. Они умеют играть и забивать, может, такой день у них просто был сегодня, нам повезло. Мы довольны игрой в меньшинстве. И Фергюсон нам помог на последнем рубеже. У нас есть очень много своей работы, нужно убирать много вещей. Мы даём гандикап, это неправильно. Второй гол в наши ворота был очень простым. С Колосовым всё хорошо, работает, готовится.