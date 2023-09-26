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23:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я скоро превращусь в попугая». Квартальнов — о том, что «Динамо» пропускает первыми

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Ак Барсом» (3:2).

Динамо Мн
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Источник: ХК «ДИНАМО» МИНСК

"Сегодня мы опять отыгрывались, а хотелось бы повести в счёте. Играли с хорошим соперником, ошибки были. Но понравилась наша целостность. Два раза оставались втроём против пятерых, да ещё и против такой команды. Они умеют играть и забивать, может, такой день у них просто был сегодня, нам повезло. Мы довольны игрой в меньшинстве. И Фергюсон нам помог на последнем рубеже. У нас есть очень много своей работы, нужно убирать много вещей. Мы даём гандикап, это неправильно. Второй гол в наши ворота был очень простым. С Колосовым всё хорошо, работает, готовится.

Почему мы так плохо начинаем и пропускаем голы… Я, наверное, скоро превращусь в попугая: всё время говорю игрокам одно и то же. Мы очень много говорим, уделяем этому внимание. Но тут такая вещь — череда поражений, невроз у ребят, все в разном эмоциональном состоянии. Но есть вещи, которые мы можем контролировать. У нас были очень плохие первые смены в матчах, где мы быстро пропускали", — цитирует Квартальнова сайт КХЛ.

В следующем матче «Динамо» встретится с «Ладой» в Минске 30 сентября. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова 28 сентября отправятся в гости к «Торпедо».

Динамо Мн
3:2
1:2, 1:0, 1:0
Ак Барс
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