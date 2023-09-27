СКА одержал четвертую победу подряд, обыграв «Сибирь»

Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Михаил Воробьев (30-я минута) и Алекс Гальченюк (39, 59). Голкипер СКА Артемий Плешков отразил 20 бросков по воротам и второй раз в карьере сыграл на ноль в матче КХЛ, он дебютировал за СКА 20 сентября в игре с череповецкой «Северсталью» (4:1).