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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» отыгрался с 1:3, но уступил «Салавату Юлаеву» в гостях

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Трактор».

Салават Юлаев
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Источник: HTTPS://VIDEO.KHL.RU/QUOTES/1148571

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На 15-й минуте первого периода Николай Кулёмин с передач Артёма Пименова и Александра Шарова открыл счёт в матче. В конце периода Виктор Антипин с передач Егора Фатеева и Альберта Яруллина восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки Александр Шаров с передач Николая Кулёмина и Никиты Зоркина вновь вывел уфимский клуб вперёд. Спустя две минуты Владислав Ефремов сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Михаил Котляревский с передачи Ильи Карпухина сократил отставание в счёте. Через 70 секунд Александр Рыков с передачи Максима Шабанова вновь сделал счёт равным.

На 56-й секунде третьего периода Николай Кулёмин с передач Александра Шарова и Артёма Пименова в третий раз вывел хозяев вперёд. В конце третьего периода Никита Зоркин с передачи Александра Шарова установил окончательный счёт в матче, забросив в пустые ворота.

Салават Юлаев
5:3
1:1, 2:2, 2:0
Трактор
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