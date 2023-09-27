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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роман Ротенберг раскритиковал качество льда в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после матча с «Сибирью» (3:0) прокомментировал качество льда в КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

«Нам надо измерять толщину льда. У нас в Питере тоже все было не так просто с ним. Сейчас мы его растопили. Есть такой прибор, который измеряет его толщину. По техническому регламенту, максимальная толщина — 35−50 мм. Мы стали сами проверять, потому что лига, к сожалению, этого не делает. В итоге практически на всех гостевых аренах у нас было 60 мм. Что это значит? Получается, на таком льду в принципе нельзя играть — это недопуск. Нужно, чтобы КХЛ проверяла это и специалисты оценивали лед. Потому что при такой толщине шайба будет скакать, как сегодня и в предыдущих играх.

Подготовка льда — это очень технологически сложный процесс. Тут важны качества воды и ее фильтрация. Очень важно, чтобы на каждой арене лед был качественный лед. Хотелось бы еще раз обратиться в лигу, чтобы она проверяла этот момент. Если нужно растопить его, то пусть команды делают это в паузах и заново заливают, чтобы мы всегда видели яркий хоккей. Иначе мы теряем зрелищность, спонсоров и голы. Иначе мы получим не хоккей, а дзюдо на льду», — сказал Ротенберг.

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