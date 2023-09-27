«Нефтехимик» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Амур» по буллитам

На 18-й минуте первого периода Никита Сетдиков с передач Александра Дергачёва и Андрея Белозёрова открыл счёт в матче.

На четвёртой минуте второго периода Наиль Якупов с передач Михаила Сидорова и Энтони Камары удвоил преимущество хозяев. На 11-й минуте периода Дмитрий Шевченко с передач Егора Коршкова и Кэмерона Ли сократил отставание в счёте. Менее чем через минуту Ян Дрозг с передач Якова Рылова и Ивана Мищенко восстановил равенство в счёте.