«Нефтехимик» упустил преимущество в две шайбы, но обыграл «Амур» по буллитам

Хоккей, КХЛ, Неделя 527.09.2023, 19:00 (МСК UTC+3)Нефтехим-Арена, 2597 зрителей
|Олег Леонтьев
|Андрей Мартемьянов
|Эмиль Гарипов
|Дмитрий Лозебников
|10:43
|Сергей Лапин
|17:15
|Иван Мищенко
|17:22
|6531(Александр Дергачев, Андрей Белозеров)
|23:33
|Наиль Якупов(Михаил Сидоров, Энтони Камара)
|29:05
|Андрей Чивилев
|29:43
|Эмиль Гарипов
|30:56
|Дмитрий Шевченко(Егор Коршков, Кэмерон Ли)
|31:27
|Ян Дрозг(Яков Рылов, Иван Мищенко)
|36:31
|Александр Дергачев
|42:00
|Иван Мищенко
|46:09
|Сергей Лапин
|50:01
|Александр Брынцев
Серия послематчевых буллитов
|победный бросок: Владимир Брюквин(Нефтехимик)
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Глеб Лазарев(Россия)