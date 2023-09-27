«Локомотив» дома одержал волевую победу над «Автомобилистом», Тесанов набрал два очка
В Ярославле завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист».
В Ярославле завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Локомотив» принимал «Автомобилист».
Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 13-й минуте первого периода Алексей Бывальцев с передач Алексея Макеева и Андрея Обидина открыл счёт во встрече.
На пятой минуте второго периода Георгий Иванов с передачи Даниила Тесанова восстановил равенство в счёте.
В начале третьей двадцатиминутки Ярослав Лихачёв с передач Даниила Тесанова и Мартина Герната вывел хозяев вперёд. В конце матча Максим Шалунов установил окончательный счёт в игре, забив в пустые ворота.
В следующей игре «Локомотив» сыграет в гостях с «Севертсалью». «Автомобилист» примет дома дальневосточный «Адмирал». Обе встречи состоятся 30 сентября.