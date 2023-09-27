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22:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Куньлуню»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, уступив по буллитам китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар».

Куньлунь РС
Металлург МгКХЛ: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в подмосковных Мытищах, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. «Куньлунь» от поражения в основное время спасли шайбы Брэндона Ипа (50-я минута) и Зака Лесли (58), а решающий буллит реализовал Лукас Локхарт. У гостей отличились Александр Петунин (2) и Егор Коробкин (10).

Форвард «Куньлуня» Антон Шенфельд отметился в матче голевой передачей и набрал свое юбилейное 200-е очко в КХЛ.

«Магнитка», несмотря на серию поражений, продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции КХЛ (17 очков в 12 матчах), «Куньлунь» занимает седьмую строчку на Западе (12 очков после 12 игр).

Результаты других матчей дня:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1,
  • «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 — после буллитов.

Куньлунь РС
3:2Б
0:2, 0:0, 2:0, 0:0
Металлург Мг
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