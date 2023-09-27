«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Куньлуню»

Встреча, прошедшая в среду в подмосковных Мытищах, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. «Куньлунь» от поражения в основное время спасли шайбы Брэндона Ипа (50-я минута) и Зака Лесли (58), а решающий буллит реализовал Лукас Локхарт. У гостей отличились Александр Петунин (2) и Егор Коробкин (10).