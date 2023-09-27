«Металлург» потерпел третье поражение подряд, уступив «Куньлуню»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, уступив по буллитам китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар».
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» продлил серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, уступив по буллитам китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар».
Встреча, прошедшая в среду в подмосковных Мытищах, завершилась со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда. «Куньлунь» от поражения в основное время спасли шайбы Брэндона Ипа (50-я минута) и Зака Лесли (58), а решающий буллит реализовал Лукас Локхарт. У гостей отличились Александр Петунин (2) и Егор Коробкин (10).
Форвард «Куньлуня» Антон Шенфельд отметился в матче голевой передачей и набрал свое юбилейное 200-е очко в КХЛ.
«Магнитка», несмотря на серию поражений, продолжает возглавлять таблицу Восточной конференции КХЛ (17 очков в 12 матчах), «Куньлунь» занимает седьмую строчку на Западе (12 очков после 12 игр).
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