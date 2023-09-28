«Металлург» второй раз за пять дней уступил в серии буллитов

Новым соперником стал «Куньлунь Ред Стар». Как и во встрече с «Северсталью», магнитогорцы имели преимущество в несколько шайб, но позволили сопернику сравнять счёт.

В игровой состав были значительные изменения. Так, место в воротах занял Илья Набоков, его дублёром стал Александр Судницин. Кроме того, в игру ввели Владислава Ерёменко, Данилу Паливко, Валерия Орехова. Не играли Артём Загидулин, Данил Гололобов, Алексей Маклюков, Артём Минулин, Жан-Себастьян Ди, Максим Мухаметов.

«Магнитка» ударно провела первый период и открыла счёт уже на второй минуте, реализовав первую же попытку игры в большинстве. Первым голом за «Металлург» отметился Александр Петунин, который перешел в состав после обмена. Отметим, что первый ассистентский бал набрал Роман Канцеров. На экваторе первого периода гости увеличили отрыв до 2:0 после броска Егора Коробкина.

Однако после этого и до конца основного времени игры забивали только игроки «Куньлунь РС». При этом второй период оказался вовсе безголевым, несмотря на то, что «Магнитка» выдавала длительные позиционные атаки и надолго запирала хозяев в собственной зоне. Держал команду в игре голкипер «драконов».

В третьем игровом отрезке «Куньлунь» сначала отыграл одну шайбу, а за три минуты до сирены сравнял — 2:2. Матч перешёл в овертайм, который победителя не выявил. «Металлургу» второй раз за выездную серию предстояла серия послематчевых бросков. Как и в игре с «Северсталью», успех в буллитной серии праздновали хозяева.

Итог — поражение 2:3. Оно стало третьим подряд в текущей выездной серии. Сам же ход матча оказался похожим на первую игру: «Металлург» обеспечил себе задел в первом периоде, но за последующие не смог его сохранить. На этот раз немного подвела команду и дисциплина.

Следующую встречу «Металлург» проведет 29 сентября в Уфе.