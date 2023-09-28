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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Скабелка нашел объяснение поражению «Барыса» в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал матч против «Адмирала» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи в Астане завершилось со счетом 2:2. А в серии буллитов удача сопутствовала гостям.

«Я скажу так: очень понравился матч. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, движение, сегодня команда здорово сработала. Конечно, такие матчи надо доводить до победы: когда ты отыгрываешься с 0:2 и доминируешь на протяжении половины матча. Но, к сожалению, не хватило хладнокровия в завершении, особенно во втором периоде и мастерства или везения на буллитах. Очень хорошая командная работа. Готовимся к следующим матчам», — приводит слова Скабелки Шайба.kz.

Следующую игру «Барыс» проведет на своем льду с новосибирской «Сибирью» 30 сентября.

Барыс
2:3Б
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Адмирал
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