Скабелка нашел объяснение поражению «Барыса» в КХЛ
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал матч против «Адмирала» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал матч против «Адмирала» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщают Vesti.kz.
Основное время встречи в Астане завершилось со счетом 2:2. А в серии буллитов удача сопутствовала гостям.
«Я скажу так: очень понравился матч. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, движение, сегодня команда здорово сработала. Конечно, такие матчи надо доводить до победы: когда ты отыгрываешься с 0:2 и доминируешь на протяжении половины матча. Но, к сожалению, не хватило хладнокровия в завершении, особенно во втором периоде и мастерства или везения на буллитах. Очень хорошая командная работа. Готовимся к следующим матчам», — приводит слова Скабелки Шайба.kz.
Следующую игру «Барыс» проведет на своем льду с новосибирской «Сибирью» 30 сентября.