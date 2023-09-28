Скабелка нашел объяснение поражению «Барыса» в КХЛ

«Я скажу так: очень понравился матч. Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу, движение, сегодня команда здорово сработала. Конечно, такие матчи надо доводить до победы: когда ты отыгрываешься с 0:2 и доминируешь на протяжении половины матча. Но, к сожалению, не хватило хладнокровия в завершении, особенно во втором периоде и мастерства или везения на буллитах. Очень хорошая командная работа. Готовимся к следующим матчам», — приводит слова Скабелки Шайба.kz.