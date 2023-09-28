«Спартак» одержал волевую победу над «Северсталью» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 5:3 (1:2, 4:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Максим Цыплаков (24-я и 31-я минуты), еще по шайбе забросили Николай Голдобин (18), Егор Зайцев (27) и Матвей Заседа (29), который провел свой 100-й матч в КХЛ. У хозяев отличились Даниил Аймурзин (1), Дмитрий Моисеев (3) и Михаил Ильин (40).

«Красно-белые» во второй раз в нынешнем сезоне переиграли «Северсталь», встреча в Москве завершилась со счетом 6:4 в пользу «Спартака».

«Спартак» набрал 15 очков в 12 матчах и поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции, «Северсталь» идет на восьмой строчке (11 очков в 10 матчах).