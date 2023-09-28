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21:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Спартак» одержал волевую победу над «Северсталью» в матче КХЛ

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Московский «Спартак» на выезде победил череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ, уступая в две шайбы к третьей минуте игры.

Северсталь
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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в четверг в Череповце, завершилась со счетом 5:3 (1:2, 4:1, 0:0) в пользу гостей. У победителей дубль оформил Максим Цыплаков (24-я и 31-я минуты), еще по шайбе забросили Николай Голдобин (18), Егор Зайцев (27) и Матвей Заседа (29), который провел свой 100-й матч в КХЛ. У хозяев отличились Даниил Аймурзин (1), Дмитрий Моисеев (3) и Михаил Ильин (40).

«Красно-белые» во второй раз в нынешнем сезоне переиграли «Северсталь», встреча в Москве завершилась со счетом 6:4 в пользу «Спартака».

«Спартак» набрал 15 очков в 12 матчах и поднялся на четвертое место в таблице Западной конференции, «Северсталь» идет на восьмой строчке (11 очков в 10 матчах).

В другом матче дня «Витязь» в овертайме обыграл «Ладу» со счетом 1:0.

Северсталь
3:5
2:1, 1:4, 0:0
Спартак
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