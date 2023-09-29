«Металлург» шестой раз подряд обыграл в гостях «Салават Юлаев» в КХЛ

«Металлург» в шестой раз подряд победил «Салават Юлаев» в Уфе. Клуб из Магнитогорска располагается на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 19 очков в 13 матчах. «Салават Юлаев» (12 очков в 11 встречах) находится на шестой строчке.