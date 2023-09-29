«Металлург» шестой раз подряд обыграл в гостях «Салават Юлаев» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Шайбу забросил Робин Пресс (42-я минута).
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский провел 500-й матч в КХЛ.
«Металлург» в шестой раз подряд победил «Салават Юлаев» в Уфе. Клуб из Магнитогорска располагается на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 19 очков в 13 матчах. «Салават Юлаев» (12 очков в 11 встречах) находится на шестой строчке.
В следующем матче «Магнитка» 2 октября примет нижнекамский «Нефтехимик». «Салават Юлаев» в этот же день проведет выездной матч с тольяттинской «Ладой».