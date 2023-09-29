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19:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Металлург» шестой раз подряд обыграл в гостях «Салават Юлаев» в КХЛ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Металлург Мг
Салават ЮлаевКХЛ: таблица и календарь
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Уфе, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Шайбу забросил Робин Пресс (42-я минута).

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский провел 500-й матч в КХЛ.

«Металлург» в шестой раз подряд победил «Салават Юлаев» в Уфе. Клуб из Магнитогорска располагается на первом месте турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 19 очков в 13 матчах. «Салават Юлаев» (12 очков в 11 встречах) находится на шестой строчке.

В следующем матче «Магнитка» 2 октября примет нижнекамский «Нефтехимик». «Салават Юлаев» в этот же день проведет выездной матч с тольяттинской «Ладой».

Салават Юлаев
0:1
0:0, 0:0, 0:1
Металлург Мг
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