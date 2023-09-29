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29 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» разгромило «Авангард» в матче КХЛ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Московское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась со счетом 6:0 (1:0, 4:0, 1:0). Шайбы забросили Седрик Пакетт (8-я минута), Бреннан Менелл (28), Максим Джиошвили (32), Никита Гусев (37, 41) и Эрик О’Делл (40).

Столичный клуб с 18 очками в 12 матчах занимает второе место в таблице Западной конференции, «Авангард» потерпел четвертое поражение подряд и с 11 очками располагается на восьмой строчке Востока.

В следующем матче «Динамо» 2 октября сыграет в гостях с пекинским «Куньлунем», омичи встретятся с китайской командой днем ранее.

Динамо М
6:0
1:0, 4:0, 1:0
Авангард
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