Сейейс: жаль, что рижского «Динамо» больше нет, ведь деньги спонсоров шли из России

«Жалко, что такого клуба, как “Динамо” Рига, уже нет. Команды больше не существует. В “Динамо” решили не вкладываться больше, спонсоров не было. Деньги шли из России, а в связи с такой обстановкой стало ясно, что средств никаких поступать не будет. Много каких факторов связано вместе.



В прошлом сезоне играли в местном чемпионате, но финансирование слабое было, задержки по зарплатам. Одни хоккеисты говорили, что все хорошо, другие не были довольны. Я не знаю, где правда. Есть ли шанс на возрождение? Со всей обстановкой пока играть никто не будет, обычное и политическое отношение изменилось», — цитирует Сейейса Legalbet.