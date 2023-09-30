«Трактор» победил «Спартак» в матче КХЛ

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Семен Дер-Аргучинцев (49-я минута) и Максим Шабанов (64). У «Спартака» гол забил Герман Рубцов (31-я минута).
«Трактор» одержал вторую победу в шести последних матчах. На этом отрезке команда сумела победить также тольяттинскую «Ладу» (1:0 ОТ). «Спартак» потерпел второе поражение в предыдущих трех играх, ранее команда проиграла также «Сочи» (2:3).
«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками после 13 матчей. «Трактор» располагается на 6-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 13 встречах. В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив» 2 октября. «Трактор» в тот же день сыграет на своем льду против новосибирской «Сибири».