Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Лада
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Сочи
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Локомотив
02
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Адмирал
31
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Спартак
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сибирь
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
15:00
Автомобилист
Адмирал
31
15:00
Трактор
Спартак
ОТ
21
14:00
Барыс
Сибирь
12
29.09
Куньлунь РС
Амур
02
29.09
Динамо М
Авангард
60
29.09
Салават Юлаев
Металлург Мг
01
28.09
ЦСКА
Сочи
71
28.09
Торпедо
Ак Барс
ОТ
21
Хоккей. КХЛ. Все результаты
17:41 (мск), источник: ТАСС

«Трактор» победил «Спартак» в матче КХЛ

ТАСС, 30 сентября. Челябинский «Трактор» со счетом 2:1 в овертайме обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Челябинске в присутствии 7 500 зрителей.

Трактор
СпартакКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: https://vk.com/traktor_chelyabinsk

В составе «Трактора» заброшенными шайбами отметились Семен Дер-Аргучинцев (49-я минута) и Максим Шабанов (64). У «Спартака» гол забил Герман Рубцов (31-я минута).

«Трактор» одержал вторую победу в шести последних матчах. На этом отрезке команда сумела победить также тольяттинскую «Ладу» (1:0 ОТ). «Спартак» потерпел второе поражение в предыдущих трех играх, ранее команда проиграла также «Сочи» (2:3).

«Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции с 16 очками после 13 матчей. «Трактор» располагается на 6-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в 13 встречах. В следующем матче «Спартак» примет ярославский «Локомотив» 2 октября. «Трактор» в тот же день сыграет на своем льду против новосибирской «Сибири».

Трактор
2:1ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Спартак
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Я не мог представить, что такое может произойти. Мы отлично с ней общались, но что произошло с ней потом, мы все увидели в том эпизоде"
Нейтральным спортсменам не выплатят призовые в России за участие в Олимпиаде
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь