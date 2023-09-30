Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Ладе» в КХЛ

В пятом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали тольяттинскую «Ладу», которая шла в тройке лидеров Восточной конференции. Счет в поединке был открыт в середине стартовой трети, вперед команду хозяев вывел капитан Андрей Стась. Отыграться гостям удалось ровно на экваторе второго периода усилиями Троя Джозефса. В заключительной 20-минутке цифры на табло не изменились, в итоге исход встречи решился в овертайме, где победу «Ладе» со счетом 2:1 принес все тот же Джозефс.