Текущие события
Хоккей. КХЛ
30.09
Динамо Мн
Лада
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
30.09
Торпедо
Сочи
25
Хоккей. КХЛ
30.09
Северсталь
Локомотив
05
Хоккей. КХЛ
30.09
Автомобилист
Адмирал
31
Хоккей. КХЛ
30.09
Трактор
Спартак
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
30.09
Барыс
Сибирь
12
Все события
Хоккей. КХЛ. Последние результаты
30.09
Динамо Мн
Лада
ОТ
12
30.09
Торпедо
Сочи
25
30.09
Северсталь
Локомотив
05
30.09
Автомобилист
Адмирал
31
30.09
Трактор
Спартак
ОТ
21
30.09
Барыс
Сибирь
12
29.09
Куньлунь РС
Амур
02
29.09
Динамо М
Авангард
60
Хоккей. КХЛ. Все результаты
30 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли «Ладе» в КХЛ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ЛадаКХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: БЕЛТА

В пятом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали тольяттинскую «Ладу», которая шла в тройке лидеров Восточной конференции. Счет в поединке был открыт в середине стартовой трети, вперед команду хозяев вывел капитан Андрей Стась. Отыграться гостям удалось ровно на экваторе второго периода усилиями Троя Джозефса. В заключительной 20-минутке цифры на табло не изменились, в итоге исход встречи решился в овертайме, где победу «Ладе» со счетом 2:1 принес все тот же Джозефс.

На данный момент «Динамо» с десятью очками занимает 10-ю строчку среди 11 клубов Западной конференции КХЛ. Следующий домашний матч подопечные Квартальнова проведут во вторник против «Барыса» из Астаны, главным тренером которого является белорусский специалист Андрей Скабелка. Встреча стартует в 19.10.

Динамо Мн
1:2ОТ
1:0, 0:1, 0:0
Лада
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
График отключения горячей воды в Минске на июнь 2023 года
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь