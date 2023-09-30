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30 сентября, источник: Vesti.kz

Скабелка объяснил четвертое поражение «Барыса» от «Сибири» в сезоне КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Сибири», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ХК "Барыс"

Матч в Астане завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

«У нас третий матч через день, приходилось все время догонять. Мы достаточно много сил потратили в Нижнекамске, и в прошлой игре. Много отыгрывали, удавалось догонять соперников, но ценой перехода на три звена. Сегодня ребятам не хватило, наверное, той скорости, и достаточно много потерь было. По статистике — 15 против трех, многовато. Это такие невынужденные ошибки, за что, в общем-то, соперники и наказали. Хочу поблагодарить ребят, они до конца пытались спасти этот матч, и была возможность, но, к сожалению, не получилось. Я уже говорил, что мы нарушаем хоккейные законы. В первой и последней смене нельзя делать такие ошибки и давать соперникам такие возможности. Наверное, была потеря концентрации у Муратова, у него просто забрали шайбу. А все остальные побежали в атаку», — цитирует Скабелку сайт КХЛ.

Астанчане потерпели четвертое поражение от «Сибири» в текущем сезоне. Всего «Барыс» потерпел девять поражений и одержал три победы.

Второго октября «Барыс» сыграет на выезде с минским «Динамо».

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1:2
0:1, 0:1, 1:0
Сибирь
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