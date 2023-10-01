«Ак Барс» уверенно обыграл «Амур» в КХЛ

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Илья Сафонов (5-я и 25-я минуты) и Кирилл Семенов (2; 58), также шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий (19). У «Амура» отличился Станислав Бочаров (20).

«Ак Барс» набрал 17 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы Восточной конференции. «Амур» с 11 очками располагается на девятой строчке.