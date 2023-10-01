«Ак Барс» уверенно обыграл «Амур» в КХЛ
КАЗАНЬ, 1 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» дома обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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КАЗАНЬ, 1 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» дома обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 5:1 (3:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Илья Сафонов (5-я и 25-я минуты) и Кирилл Семенов (2; 58), также шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий (19). У «Амура» отличился Станислав Бочаров (20).
«Ак Барс» набрал 17 очков и поднялся на второе место турнирной таблицы Восточной конференции. «Амур» с 11 очками располагается на девятой строчке.
В следующем матче «Ак Барс» 3 октября примет череповецкую «Северсталь», «Амур» в этот же день проведет выездной матч против екатеринбургского «Автомобилиста».