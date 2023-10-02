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2.10
Сочи
СКА
54
2.10
Куньлунь РС
Динамо М
23
2.10
Спартак
Локомотив
24
2.10
ЦСКА
Витязь
91
2.10
Динамо Мн
Барыс
30
2.10
Лада
Салават Юлаев
32
2.10
Трактор
Сибирь
ОТ
21
2.10
Металлург Мг
Нефтехимик
83
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2 октября, источник: Чемпионат.com

Седрик Пакетт рассказал, что его бесило во время игры в КХЛ за минское «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, что ему не нравилось во время игры в КХЛ за минское «Динамо».

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Источник: Чемпионат.com

«В “Тампе” вообще паркуешь машину прямо у самолёта и поднимаешься на борт. Только на выездах в Канаду надо ещё таможню пройти. Конечно, этот аспект отличается, но в НХЛ в это вложено много денег. И еда в самолётах великолепная, и обслуживание, как в первом классе. Всё на совершенно другом уровне, но и тут тоже хорошо.

В России иногда приходиться ждать в аэропорту. В прошлом году в Минске нам ещё всегда надо было проходить таможню, это неудобно. Здесь выезды проще. В прошлом году бывало, что бесило, когда постоянно проходишь таможню. Для легионеров это занимает очень много времени. Некоторые дни получались очень длинными и выматывающими, но в этом году в России всё уже проще«, — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту “Чемпионата” Елене Кузнецовой.

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