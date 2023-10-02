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СКА
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2.10
Куньлунь РС
Динамо М
23
2.10
Спартак
Локомотив
24
2.10
ЦСКА
Витязь
91
2.10
Динамо Мн
Барыс
30
2.10
Лада
Салават Юлаев
32
2.10
Трактор
Сибирь
ОТ
21
2.10
Металлург Мг
Нефтехимик
83
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2 октября, источник: БЕЛТА

Минские динамовцы обыграли «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Барыс
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Соперником «зубров» по шестому домашнему матчу подряд стал «Барыс» из Астаны, которым руководит белорусский специалист Андрей Скабелка. Перед встречей в Минске «Барыс» проиграл четыре матча из пяти, но переломить неудачную статистику в этот вечер не смог. Залогом победы нашей команды стала удачная игра в начале каждого из периодов: уже на 4-й минуте встречи Виталий Пинчук вывел минчан вперед, на старте второго отрезка Роман Горбунов удвоил преимущество, а в дебюте третьей двадцатиминутки Андрей Стась установил, как оказалось, окончательный счет — 3:0 в пользу хозяев.

Таким образом, в первой домашней серии сезона «Динамо» продолжает чередовать неудачные матчи с победными, из 12 возможных очков на «Минск-Арене» «зубры» набрали 7. На данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова с двенадцатью баллами занимают 9-е место среди 11 клубов Западной конференции КХЛ. До окончания серии игр на родном льду нашей команде осталось провести два поединка: с петербургским СКА 4 октября и с ярославским «Локомотивом» 6 октября.

Динамо Мн
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Барыс
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