Минские динамовцы обыграли «Барыс» в матче чемпионата КХЛ
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Соперником «зубров» по шестому домашнему матчу подряд стал «Барыс» из Астаны, которым руководит белорусский специалист Андрей Скабелка. Перед встречей в Минске «Барыс» проиграл четыре матча из пяти, но переломить неудачную статистику в этот вечер не смог. Залогом победы нашей команды стала удачная игра в начале каждого из периодов: уже на 4-й минуте встречи Виталий Пинчук вывел минчан вперед, на старте второго отрезка Роман Горбунов удвоил преимущество, а в дебюте третьей двадцатиминутки Андрей Стась установил, как оказалось, окончательный счет — 3:0 в пользу хозяев.
Таким образом, в первой домашней серии сезона «Динамо» продолжает чередовать неудачные матчи с победными, из 12 возможных очков на «Минск-Арене» «зубры» набрали 7. На данный момент подопечные Дмитрия Квартальнова с двенадцатью баллами занимают 9-е место среди 11 клубов Западной конференции КХЛ. До окончания серии игр на родном льду нашей команде осталось провести два поединка: с петербургским СКА 4 октября и с ярославским «Локомотивом» 6 октября.