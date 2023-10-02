Минские динамовцы обыграли «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

Соперником «зубров» по шестому домашнему матчу подряд стал «Барыс» из Астаны, которым руководит белорусский специалист Андрей Скабелка. Перед встречей в Минске «Барыс» проиграл четыре матча из пяти, но переломить неудачную статистику в этот вечер не смог. Залогом победы нашей команды стала удачная игра в начале каждого из периодов: уже на 4-й минуте встречи Виталий Пинчук вывел минчан вперед, на старте второго отрезка Роман Горбунов удвоил преимущество, а в дебюте третьей двадцатиминутки Андрей Стась установил, как оказалось, окончательный счет — 3:0 в пользу хозяев.