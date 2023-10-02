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Сочи
СКА
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2.10
Куньлунь РС
Динамо М
23
2.10
Спартак
Локомотив
24
2.10
ЦСКА
Витязь
91
2.10
Динамо Мн
Барыс
30
2.10
Лада
Салават Юлаев
32
2.10
Трактор
Сибирь
ОТ
21
2.10
Металлург Мг
Нефтехимик
83
Хоккей. КХЛ. Все результаты
2 октября, источник: Vesti.kz

«Барыс» потерпел десятое поражение в КХЛ

Столичный «Барыс» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz. Встреча в столице Беларуси завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев льда.

Барыс
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Источник: ХК "Барыс"

На четвертой минуте Виталий Пинчук открыл счет. Во втором периоде на 25-й минуте Роман Горбунов увеличил отрыв. Третья шайба состоялась в в дебюте третьего периода на 42-й минуте. Отличился Андрей Стась.

«Барыс» потерпел третье поражение кряду. Всего астанчане при тех победах проиграли десять матчей в текущем сезоне.

Следующую игру команда Андрея Скабелки проведет 4 октября на выезде против ЦСКА.

Динамо Мн
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Барыс
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