«Барыс» потерпел десятое поражение в КХЛ

Хоккей, КХЛ, Неделя 62.10.2023, 19:10 (МСК UTC+3)Минск-Арена, 6878 зрителей
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Скабелка
|Алексей Колосов
|Андрей Шутов
|02:35
|Всеволод Логвин
|03:51
|Виталий Пинчук(Коди Керран)
|13:00
|Андрей Стась
|17:55
|Роман Горбунов
|24:03
|Роман Горбунов
|28:25
|Вячеслав Основин
|34:37
|Алихан Омирбеков
|35:51
|Вячеслав Основин
|38:34
|Дмитрий Дерябин
|39:19
|Джозеф Лабейт
|41:23
|Андрей Стась(Никита Смирнов, Тимофей Ковгореня)
|54:03
|Тимофей Ковгореня
|12
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Сергей Юдаков(Россия, Москва)