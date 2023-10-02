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24
19:30
ЦСКА
Витязь
91
19:10
Динамо Мн
Барыс
30
18:00
Лада
Салават Юлаев
32
17:00
Трактор
Сибирь
ОТ
21
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Металлург Мг
Нефтехимик
83
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22:28 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Спартак» и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 4:2 обыграл московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене «Мегаспорт» в Москве в присутствии 4 211 зрителей.

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

У победителей отличились Андрей Сергеев (36-я минута), Артур Каюмов (52), Георгий Иванов (55) и Сергей Андронов (60). Шайбы у «Спартака» забросили Джозеф Кин (5) и Шэйн Принс (60).

«Локомотив» продлил свою победную серию до четырех матчей. Команда не проигрывает с 23 сентября, когда уступила московскому ЦСКА (1:2). В последних девяти играх ярославцы одержали восемь побед. «Спартак» потерпел третье поражение в четырех встречах.

«Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 13 встречах. «Спартак» занимает пятое место с 16 очками после 14 матчей. В следующем матче «Спартак» 4 октября примет новосибирскую «Сибирь», «Локомотив» в этот же день сыграет в гостях против московского «Динамо».

Спартак
2:4
1:0, 0:1, 1:3
Локомотив
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