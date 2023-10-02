«Локомотив» обыграл «Спартак» и продлил победную серию в КХЛ до четырех матчей

У победителей отличились Андрей Сергеев (36-я минута), Артур Каюмов (52), Георгий Иванов (55) и Сергей Андронов (60). Шайбы у «Спартака» забросили Джозеф Кин (5) и Шэйн Принс (60).
«Локомотив» продлил свою победную серию до четырех матчей. Команда не проигрывает с 23 сентября, когда уступила московскому ЦСКА (1:2). В последних девяти играх ярославцы одержали восемь побед. «Спартак» потерпел третье поражение в четырех встречах.
«Локомотив» поднялся на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 20 очков в 13 встречах. «Спартак» занимает пятое место с 16 очками после 14 матчей. В следующем матче «Спартак» 4 октября примет новосибирскую «Сибирь», «Локомотив» в этот же день сыграет в гостях против московского «Динамо».