«Сочи» впервые с 2017 года обыграл СКА в Континентальной хоккейной лиге
ТАСС, 2 октября. «Сочи» дома со счетом 5:4 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 2 октября. «Сочи» дома со счетом 5:4 обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (5-я минута), Амир Гараев (29, 56), Никита Феоктистов (39), Кирилл Рассказов (60). У СКА отличились Арсений Грицюк (4, 57), Василий Глотов (45) и Алекс Гальченюк (60). Мичков забросил четвертую шайбу в текущем сезоне, нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды из СКА.
«Сочи» обыграл СКА в КХЛ впервые с 8 декабря 2017 года, тогда сочинцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1. «Сочи» в четвертый раз обыграл СКА в КХЛ, команды провели 23 встречи. Петербуржцы прервали серию из четырех побед, они не проигрывали с 17 сентября — в этот день СКА дома уступил «Сибири» (1:2).
«Сочи» занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 18 очков в 13 играх. СКА с 12 очками в 12 матчах идет 8-м на Западе. В следующем матче «Сочи» примет череповецкую «Северсталь», встреча пройдет 5 октября. СКА днем ранее на выезде сыграет с минским «Динамо».
В других матчах игрового дня магнитогорский «Металлург» дома со счетом 8:3 обыграл нижнекамский «Нефтехимик», челябинский «Трактор» дома в овертайме переиграл новосибирскую «Сибирь» (2:1 ОТ), «Лада» в Тольятти победила уфимский «Салават Юлаев» (3:2). Минское «Динамо» дома со счетом 3:0 выиграло у астанинского «Барыса», московское «Динамо» на выезде переиграло китайский «Куньлунь Ред Стар» (3:2). Московский ЦСКА на своем льду со счетом 9:1 разгромил подмосковный «Витязь».