«Сочи» впервые с 2017 года обыграл СКА в Континентальной хоккейной лиге

В составе победителей шайбы забросили Матвей Мичков (5-я минута), Амир Гараев (29, 56), Никита Феоктистов (39), Кирилл Рассказов (60). У СКА отличились Арсений Грицюк (4, 57), Василий Глотов (45) и Алекс Гальченюк (60). Мичков забросил четвертую шайбу в текущем сезоне, нападающий выступает за «Сочи» на правах аренды из СКА.

«Сочи» обыграл СКА в КХЛ впервые с 8 декабря 2017 года, тогда сочинцы одержали домашнюю победу со счетом 2:1. «Сочи» в четвертый раз обыграл СКА в КХЛ, команды провели 23 встречи. Петербуржцы прервали серию из четырех побед, они не проигрывали с 17 сентября — в этот день СКА дома уступил «Сибири» (1:2).

«Сочи» занимает 4-е место в Западной конференции, набрав 18 очков в 13 играх. СКА с 12 очками в 12 матчах идет 8-м на Западе. В следующем матче «Сочи» примет череповецкую «Северсталь», встреча пройдет 5 октября. СКА днем ранее на выезде сыграет с минским «Динамо».