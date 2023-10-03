Хоккеисты «Сибири» уступили в овертайме «Трактору»

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Его открыли сибиряки в первом периоде усилиями Артема Михеева. Хозяева отыгрались только за шесть минут до конца игры. Овертайм завершился очень быстро точным броском нападающего «Трактора» Владимира Ткачева в «девятку» после его сольного прохода. В итоге уральцы победили со счетом 2:1.



«Сибирь» набрала 16 очков и идет на пятом месте в конференции «Восток» КХЛ.