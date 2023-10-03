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09:43 (мск), источник: Коммерсантъ

ХК «Автомобилист» проведет домашний матч с «Амуром»

Сегодня, 3 октября, в рамках регулярного чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Автомобилист» проведет встречу с ХК «Амур» (Хабаровск). Игра начнется в 19:00 (екб) на КРК «Уралец».

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В прошлом сезоне «Автомобилист» и «Амур» провели четыре встречи. В трех из них победу одержала команда из Екатеринбурга.

Предыдущая игра ХК «Автомобилист» была с «Адмиралом» (Владивосток). Матч завершился победой уральского клуба со счетом 3:1. С начала сезона ХК «Автомобилист» провел 13 игр, в семи из которых одержал победу. Уральский клуб занимает четвертое место в конференции «Восток» чемпионата КХЛ.

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