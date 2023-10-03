Главный тренер «Салавата Юлаева» оценил матч с «Ладой»

«Соперник два гола забил в большинстве, мы не смогли реализовать численное преимущество. Были хорошие моменты, второй период сыграли правильно, в атаке. Вратарь соперника хорошо сыграл. Готовимся дальше», — сказал Виктор Козлов на послематчевой пресс-конференции.

Виктор Козлов также отметил, что в команде царит позитивный настрой и уфимские хоккеисты настроены на победу.

«У нас молодая команда, играли в шесть защитников, ключевые ребята были травмированы. Мы хорошо играли под давлением, выходили в атаку. Проиграна битва, но бой продолжается», — сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

Напомним, вчера «Салават Юлаев» уступил «Ладе» в первом матче второй серии выездных игр регулярного чемпионата Фонбет КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:3, сообщало информагентство «Башинформ». Следующую игру уфимцы проведут в Челябинске, где сыграют с «Трактором».