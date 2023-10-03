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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Над ними смеялась вся лига, теперь они жестко мстят. «Сочи» стал грозой КХЛ

Гол и две передачи Мичкова помогли «Сочи» впервые с 2017 года обыграть СКА.

Сочи
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Источник: Пресс-служба ХК "Сочи"

Стартовый отрезок хоккейного сезона в КХЛ традиционно замечателен обилием уникальных историй, которых не хватает в самой решающей стадии первенства. В этом году автором очередного подобного сценария стал «Сочи». На протяжении последних лет клуб с берегов Черного моря был объектом шуток и насмешек, и его попросту не воспринимали всерьез. Это касалось как результатов (а серий поражений «леопарды» в предыдущих нескольких сезонах подряд набрали с избытком), так и политики южан. Не в обиду боссам «Сочи» будет сказано, но отсутствие какого-никакого прагматичного плана комплектования состава и его сохранения не позволяло посмотреть в сторону клуба, как на претендента на что-то большее, чем на греющего под собой место в списке участников КХЛ.

Что уж говорить, если сочинцы сами придумывали разного рода шутки в свой адрес. В чем в чем, а в самоиронии «леопардам» не занимать. Классные мемы даже на случай поражений клубная медиаслужба организует на раз-два. Они не теряют хватку и сейчас. Вспомните, как «Сочи» подкалывал себя после разгрома от «Северстали» в августовском контрольном матче или после недавних 1:7 от ЦСКА.

Но в нынешнем сезоне таких поводов команда Дмитрия Кокорева дает мало. И я подчеркну слово команда — у южан на данный момент собран один из самых сплоченных коллективов во всей лиге, где каждый играет друг за друга и понимает, что от него требуют наставники. Теперь «Сочи» предстал самой настоящей грозой перед своими соперниками вне зависимости от уровня их мастерства и клубного бюджета. Никто не предскажет, как долго на этой волне сочинцы продержатся, но прямо сейчас игнорировать их бессмысленно — нужно только кайфовать, а ведь в Адлере только этим и остается заниматься.

Да, у команды на старте случились болезненные поражения от «Северстали», «Куньлуня» и столичного «Динамо» с общим счетом 3:13, но за ними последовала внушительная победная серия из шести игр подряд, а за один месяц «леопарды» разобрались с лидерами лиги «Ак Барсом», «Локомотивом», «Торпедо» и СКА, попутно переиграв и всю ту же «Северсталь» со «Спартаком», которые в текущем чемпионате никому не дадут спокойной жизни. Причем «железнодорожников» — крепкую и неудобную команду Игоря Никитина, которая пропускает в чемпионате меньше всех, — дерзкая банда Кокорева хлопнула со счетом 5:0!

С одной стороны, результаты сочинцев относятся к сенсационным. С другой, они справедливы и объяснимы. В это межсезонье руководство «леопардов» здорово поработало на трансферном рынке и разнообразило талантливую молодежь опытными бойцами. А уж с легионерами попали в самую точку! Например, Борна Рендулич — хорватский снайпер классно вписался в состав и совершил мощный камбэк в КХЛ. Его ван-таймер — один из лучших в лиге. И не будет преувеличением сравнение его броска со знаменитыми выстрелами Александра Овечкина.

Или же Михал Криштоф. Словацкий форвард принес много пользы «Адмиралу» Леонида Тамбиева в прошлом сезоне, а теперь делает это в «Сочи». Может, статистика у него и не такая яркая (хотя 3 гола и 7 передач в 13 матчах — это нормальный показатель), но на вбрасываниях Криштоф играет весьма успешно, да и в обороне отрабатывает очень охотно, не боясь бросаться под шайбы от оппонентов.

А также добавим к этим новичкам и арендованного на старте сезона у СКА Матвея Мичкова. Главному российскому вундеркинду поколения время на адаптацию в «Сочи» ожидаемо не потребовалось, и он вовсю рвет и мечет на привычной для себя позиции крайнего форварда. 10 очков (4+6) в восьми играх — это впечатляет. СКА, к слову, Матвей не забыл огорчить и отметился тремя результативными действиями в матче против своего клуба. А его звено с Артуром Тянулиным и Амиром Гараевым обещает наделать много шума во всей лиге.

Как я уже отметил, в команде Кокорева игроки понимают, что от них требуют. Они способны и полноценную позиционную атаку на скорости организовать с серией рассекающих оборону соперника передач, и молниеносно разобрать защиту противника одним-двумя вертикальными пасами, у которого практически всегда найдется адресат у чужих ворот. И самое главное — это приносит плоды. «Сочи» охотно наказывает оппонентов за ошибки. Даже за самые, на первый взгляд, незначительные. «Спартак», СКА, «Ак Барс» и остальные успели это ощутить на собственной шкуре. Примечательно, что «леопарды» дошли и до гибкости в тактике. Дмитрий Кокорев в общении с журналистами отмечал, что его тренерский штаб досконально разбирает особенности игры соперников. Результат показывает, что в этом южане вполне успешны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидно, что глобальные выводы необходимо делать на дистанции. Период спада наступит у каждого клуба, и для «Сочи» нет предпосылок стать исключением. Но прямо сейчас команда буквально требует относиться к себе с уважением. А это уже большое достижение. Боссам «леопардов» остается только не сломать то, что хорошо работает.

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