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3 октября, источник: ТАСС

«Северсталь» обыграла «Ак Барс» в матче Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 3 октября. Череповецкая «Северсталь» со счетом 4:1 обыграла финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Казани.

Северсталь
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Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Скоренов (4-я минута), Михаил Ильин (5), Данил Аймурзин (39) и Никита Коростелев (60). У проигравших отличился Семен Терехов (51).

«Ак Барс» с 17 очками после 13 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» набрала 13 очков в 12 играх и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.

В следующем матче «Ак Барс» примет омский «Авангард», «Северсталь» на выезде сыграет с «Сочи». Встречи пройдут 5 октября.

В других матчах вторника екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1 по буллитам обыграл хабаровский «Амур», «Авангард» был сильнее нижегородского «Торпедо» (1:0).

Ак Барс
1:4
0:2, 0:1, 1:1
Северсталь
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