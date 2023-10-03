«Северсталь» обыграла «Ак Барс» в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Скоренов (4-я минута), Михаил Ильин (5), Данил Аймурзин (39) и Никита Коростелев (60). У проигравших отличился Семен Терехов (51).
«Ак Барс» с 17 очками после 13 матчей занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» набрала 13 очков в 12 играх и располагается на 7-й строчке в Западной конференции.
В следующем матче «Ак Барс» примет омский «Авангард», «Северсталь» на выезде сыграет с «Сочи». Встречи пройдут 5 октября.
В других матчах вторника екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:1 по буллитам обыграл хабаровский «Амур», «Авангард» был сильнее нижегородского «Торпедо» (1:0).