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Барыс
40
19:10
Динамо Мн
СКА
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19:00
Витязь
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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Трактор» отправил в отставку главного тренера

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Анвар Гатиятулин отправлен в отставку с поста главного тренера челябинского «Трактора», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: Пресс-служба "Трактора"

Специалист покинул команду после домашнего поражения от уфимского «Салавата Юлаева» (0:4). Исполнять обязанности главного тренера «Трактора» будет Алексей Заварухин.

Это вторая отставка в новом сезоне КХЛ. Ранее Александр Завьялов ушел с поста главного тренера подмосковного «Витязя».

Гатиятулин вернулся в «Трактор» в 2020 году, ранее он занимал должность главного тренера челябинского клуба с 2015 по 2018 год. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход в финал Восточной конференции в сезонах-2017/18 и 2021/22. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб набрал 16 очков в 15 матчах. «Трактор» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Трактор
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Салават Юлаев
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