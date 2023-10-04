«Трактор» отправил в отставку главного тренера
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Анвар Гатиятулин отправлен в отставку с поста главного тренера челябинского «Трактора», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Анвар Гатиятулин отправлен в отставку с поста главного тренера челябинского «Трактора», сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Специалист покинул команду после домашнего поражения от уфимского «Салавата Юлаева» (0:4). Исполнять обязанности главного тренера «Трактора» будет Алексей Заварухин.
Это вторая отставка в новом сезоне КХЛ. Ранее Александр Завьялов ушел с поста главного тренера подмосковного «Витязя».
Гатиятулин вернулся в «Трактор» в 2020 году, ранее он занимал должность главного тренера челябинского клуба с 2015 по 2018 год. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход в финал Восточной конференции в сезонах-2017/18 и 2021/22. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ челябинский клуб набрал 16 очков в 15 матчах. «Трактор» располагается на шестой строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.