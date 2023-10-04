«Спартак» обыграл «Сибирь» в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (3-я и 40-я минуты), Иван Морозов (44), Максим Цыплаков (56) и Михал Чайковски (60). У проигравших отличились Владимир Бутузов (35) и Тэйлор Бек (41).

У «Спартака» из-за болезни второй матч подряд пропустил словацкий вратарь Патрик Рыбар. В игре с «Сибирью» его позицию занял Андрей Кареев. Дмитрий Вишневский отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров среди защитников «Спартака» в истории КХЛ. На счету Вишневского теперь 91 (24+67) очко, он превзошел достижение Ивана Баранки — 90 (29+61) очков.

«Спартак» набрал 18 очков после 15 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками в 14 играх располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче «Спартак» 7 октября в гостях сыграет с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар», которая принимает соперников в подмосковных Мытищах. «Сибирь» 6 октября примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.