«Спартак» обыграл «Сибирь» в матче Континентальной хоккейной лиги

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Николай Голдобин (3-я и 40-я минуты), Иван Морозов (44), Максим Цыплаков (56) и Михал Чайковски (60). У проигравших отличились Владимир Бутузов (35) и Тэйлор Бек (41).
У «Спартака» из-за болезни второй матч подряд пропустил словацкий вратарь Патрик Рыбар. В игре с «Сибирью» его позицию занял Андрей Кареев. Дмитрий Вишневский отдал голевую передачу в эпизоде с третьим голом и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров среди защитников «Спартака» в истории КХЛ. На счету Вишневского теперь 91 (24+67) очко, он превзошел достижение Ивана Баранки — 90 (29+61) очков.
«Спартак» набрал 18 очков после 15 матчей и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Сибирь» с 16 очками в 14 играх располагается на 5-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче «Спартак» 7 октября в гостях сыграет с пекинской командой «Куньлунь Ред Стар», которая принимает соперников в подмосковных Мытищах. «Сибирь» 6 октября примет «Автомобилист» из Екатеринбурга.
В других матчах среды уфимский «Салават Юлаев» со счетом 4:0 обыграл челябинский «Трактор», магнитогорский «Металлург» был сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (3:1), минское «Динамо» победило петербургский СКА (4:2). Московский ЦСКА обыграл астанинский «Барыс» (4:0), вратарь армейцев Иван Федотов впервые в сезоне не пропустил за матч ни одной шайбы. Подмосковный «Витязь» одержал победу над «Куньлунь Ред Стар» (2:1) в первом матче после отставки главного тренера Александра Завьялова.