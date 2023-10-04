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ЦСКА
Барыс
40
19:10
Динамо Мн
СКА
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19:00
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22:03 (мск), источник: БЕЛТА

Минские динамовцы дома обыграли СКА в КХЛ

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

СКА
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Источник: БЕЛТА

В седьмом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали СКА из Санкт-Петербурга, с которым перед игрой имели равное количество набранных очков. Первый период сложился для нашей команды неудачно: сначала ворота «зубров» поразил белорусский форвард СКА Владимир Алистров, а затем отличился еще один обладатель белорусских корней Алекс Гальченюк. Вторая треть также завершилась со счетом 2:0, но уже в пользу минчан: за хозяев забрасывали Роман Горбунов и Виталий Пинчук. Судьба поединка решилась в заключительной 20-минутке, где победу «Динамо» принесли точные броски защитника Янни Калдиса и все того же Горбунова — 4:2.

Эта виктория стала для столичного клуба четвертой в рамках текущей домашней серии (при трех поражениях). Благодаря этому успеху наша команда поднялась на седьмое место Западной конференции КХЛ, набрав 14 очков. Заключительный матч серии на «Минск-Арене» «зубры» проведут в пятницу 6 октября против «Локомотива», с которым уже встречались в сентябре и уступили 1:4. Встреча стартует в 19.30.

Динамо Мн
4:2
0:2, 2:0, 2:0
СКА
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