Минские динамовцы дома обыграли СКА в КХЛ

В седьмом матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали СКА из Санкт-Петербурга, с которым перед игрой имели равное количество набранных очков. Первый период сложился для нашей команды неудачно: сначала ворота «зубров» поразил белорусский форвард СКА Владимир Алистров, а затем отличился еще один обладатель белорусских корней Алекс Гальченюк. Вторая треть также завершилась со счетом 2:0, но уже в пользу минчан: за хозяев забрасывали Роман Горбунов и Виталий Пинчук. Судьба поединка решилась в заключительной 20-минутке, где победу «Динамо» принесли точные броски защитника Янни Калдиса и все того же Горбунова — 4:2.