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19:30
ЦСКА
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40
19:10
Динамо Мн
СКА
42
19:00
Витязь
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22:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» продолжил серию из поражений в КХЛ

Столичный «Барыс» встретился на выезде с московском ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА.

ЦСКА
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Источник: ХК "Барыс"

В первом периоде Павел Карнаухов (девятая минута) вывел армейцев вперед. Во втором периоде Михаил Григоренко (36-я минута) оформил второе взятие ворот «Барыса» в этой игре.

В дебюте третьего периода хоккеист сборной Казахстана и экс-игрок «Барыса» Даррен Диц упрочил преимущество ЦСКА. На 57-й минуте Константин Окулов установил окончательный счет.

Это поражение стало для астанчан четвертым кряду. Отметим, что «Барыс» в текущем сезоне КХЛ потерпел 11 поражений и выиграл три матча.

Следующий матч «Барыс» проведет 6 октября на выезде против «Витязя».

ЦСКА
4:0
1:0, 1:0, 2:0
Барыс
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