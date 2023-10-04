«Барыс» продолжил серию из поражений в КХЛ
Столичный «Барыс» встретился на выезде с московском ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА.
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Столичный «Барыс» встретился на выезде с московском ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщают Vesti.kz. Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу ЦСКА.
В первом периоде Павел Карнаухов (девятая минута) вывел армейцев вперед. Во втором периоде Михаил Григоренко (36-я минута) оформил второе взятие ворот «Барыса» в этой игре.
В дебюте третьего периода хоккеист сборной Казахстана и экс-игрок «Барыса» Даррен Диц упрочил преимущество ЦСКА. На 57-й минуте Константин Окулов установил окончательный счет.
Это поражение стало для астанчан четвертым кряду. Отметим, что «Барыс» в текущем сезоне КХЛ потерпел 11 поражений и выиграл три матча.
Следующий матч «Барыс» проведет 6 октября на выезде против «Витязя».