«Барыс» продолжил серию из поражений в КХЛ

Источник: ХК "Барыс"

В первом периоде Павел Карнаухов (девятая минута) вывел армейцев вперед. Во втором периоде Михаил Григоренко (36-я минута) оформил второе взятие ворот «Барыса» в этой игре.

В дебюте третьего периода хоккеист сборной Казахстана и экс-игрок «Барыса» Даррен Диц упрочил преимущество ЦСКА. На 57-й минуте Константин Окулов установил окончательный счет.

Это поражение стало для астанчан четвертым кряду. Отметим, что «Барыс» в текущем сезоне КХЛ потерпел 11 поражений и выиграл три матча.