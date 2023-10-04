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22:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер минского «Динамо» Квартальнов: СКА — клуб, определяющий вектор хоккея

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил волевую победу над СКА (4:2).

Динамо Мн
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Источник: ХК «Динамо Минск»

«Хороший вечер для нас, победили хорошего соперника с “-2”, это здорово. Первый период играли неплохо, но пропустили в меньшинстве. СКА поддавил, и во втором периоде наш вратарь помог, дал нам шанс вернуться в игру. Мы хотим это видеть. Потом забили в большинстве, я говорил, нам не хватало таких голов. Играли неплохо, целостно. Где-то не можем сконцентрироваться, грамотно сыграть в обороне. Уделяем внимание вратарям противоположной команды. Всё делали, как положено. Ничего особенного не было.

Не могу сказать про прошлый сезон. СКА — клуб, определяющий вектор хоккея. Берут быстрых игроков, стараются играть вперёд. Много молодых ребят, но они серьёзного уровня. У нас тоже хорошая команда. Смит? У нас все в обойме, все готовятся. Обмен, который мы сделали… Как его? Робби [Хэмилтон] будет играть против «Локомотива». Игра Горбунова? Это нормально для него. Сегодня вся команда ушла с «-2», он принял непосредственное участие. Надо работать, и всё будет«, — передаёт слова Квартальнова корреспондент “Чемпионата” Дмитрий Сторожев.

Динамо Мн
4:2
0:2, 2:0, 2:0
СКА
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