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Барыс
40
19:10
Динамо Мн
СКА
42
19:00
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23:31 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче лидеров Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» со счетом 5:2 обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ВТБ-Арене» в Москве.

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Источник: https://vk.com/hclokomotiv_official

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Лихачев (9-я минута), Максим Шалунов (20, 29), Даниил Бут (22), Денис Алексеев (24). У проигравших отличились Эрик О’Делл (13) и Егор Мартынов (33). После четвертой пропущенной шайбы вратаря «Динамо» Константина Волкова заменил Илья Коновалов.

«Локомотив» одержал пятую победу подряд. Команда из Ярославля набрала 22 очка после 14 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 20 очками в 14 играх осталось на второй строчке. Лидером общей таблицы КХЛ является магнитогорский «Металлург», набравший 23 очка после 15 встреч.

В следующем матче «Локомотив» 6 октября на выезде сыграет с минским «Динамо». Московское «Динамо» 7 октября примет нижегородское «Торпедо».

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2:5
1:2, 1:3, 0:0
Локомотив
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