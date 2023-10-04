«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче лидеров Западной конференции КХЛ

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ярослав Лихачев (9-я минута), Максим Шалунов (20, 29), Даниил Бут (22), Денис Алексеев (24). У проигравших отличились Эрик О’Делл (13) и Егор Мартынов (33). После четвертой пропущенной шайбы вратаря «Динамо» Константина Волкова заменил Илья Коновалов.
«Локомотив» одержал пятую победу подряд. Команда из Ярославля набрала 22 очка после 14 матчей и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» с 20 очками в 14 играх осталось на второй строчке. Лидером общей таблицы КХЛ является магнитогорский «Металлург», набравший 23 очка после 15 встреч.
В следующем матче «Локомотив» 6 октября на выезде сыграет с минским «Динамо». Московское «Динамо» 7 октября примет нижегородское «Торпедо».